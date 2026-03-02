Iran Crozza diventa Crosetto | Ho saputo dello scoppio della guerra da Big Mama – Il video

Maurizio Crozza indossa i panni del ministro della Difesa Guido Crosetto, appena rientrato da Dubai, dove era rimasto bloccato in seguito all'attacco congiunto Stati Uniti-Israele contro l'Iran, con l'aereo di Stato «pagato tre volte». «Pago tutto tre volte. perfino il caffè», scherza il Crozza-Crosetto, spiegando la scelta con un «senso di colpa grande come tre sensi di colpa» per aver portato la famiglia negli Emirati. E quando gli chiedono come sia stato informato dello scoppio della guerra, la risposta spiazza: nessuna comunicazione dai servizi segreti, ma da un video di BigMama. «Ho visto il filmato in cui piangeva e diceva "non riesco a tornare a casa".