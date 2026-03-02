Crozza-Crosetto | Della guerra ho saputo dal video di Big Mama
Maurizio Crozza interpreta per la prima volta il ruolo del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nuova puntata di
Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto a pochi giorni dal ritorno di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. Interrogato sul rientro in Italia da Dubai con l’aereo di Stato – “pagato tre volte” – il Ministro difende la propria versione con una logica tutta personale: “Io pago tutto tre volte. anche il caffè”. Il motivo? Un “senso di colpa grosso come tre sensi di colpa”, dopo aver portato la famiglia a Dubai, arrivando a definirsi “l’unico patriota che pensa che Dubai sia più sicura dell’Italia”. E quando gli viene chiesto se fosse stato informato della guerra, la risposta sorprende: non dai servizi segreti, ma da BigMama. 🔗 Leggi su Lapresse.it
