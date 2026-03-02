Maurizio Crozza interpreta per la prima volta il ruolo del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nuova puntata di

Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa, Guido Crosetto a pochi giorni dal ritorno di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+. Interrogato sul rientro in Italia da Dubai con l’aereo di Stato – “pagato tre volte” – il Ministro difende la propria versione con una logica tutta personale: “Io pago tutto tre volte. anche il caffè”. Il motivo? Un “senso di colpa grosso come tre sensi di colpa”, dopo aver portato la famiglia a Dubai, arrivando a definirsi “l’unico patriota che pensa che Dubai sia più sicura dell’Italia”. E quando gli viene chiesto se fosse stato informato della guerra, la risposta sorprende: non dai servizi segreti, ma da BigMama. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crozza-Crosetto: "Della guerra ho saputo dal video di Big Mama"

Guerra in Ucraina, Crosetto: "Ho incontrato Umerov, spero in passi avanti concreti" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "Ho visto lungamente Umerov e la sua delegazione, abbiamo parlato dei passi avanti in questa difficilissima...

Italiani bloccati a Dubai dopo guerra Iran, da Big Mama allo chef: l'angoscia delle famiglie di 200 studentiNumerosi italiani sono bloccati a Dubai negli Emirati Arabi Uniti a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco lanciato sabato 28...