Iran Crosetto | ‘se riceveremo richieste da Usa o Israele valuteremo’

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia non ha partecipato all’attacco e che, in caso di richieste da parte di Stati Uniti o Israele, valuterà le eventuali risposte insieme al governo e al Parlamento, se richiesto. Ha precisato inoltre che ogni decisione sarà presa caso per caso, senza specificare se ci siano richieste in corso o imminenti.

"Noi non abbiamo preso parte all'attacco; posso dirlo con grande chiarezza. Per quanto riguarda un eventuale supporto alle operazioni in atto, qualora dovessimo ricevere richieste da Usa o Israele, valuteremo caso per caso, insieme al governo e interessando anche il Parlamento, se sarà necessario". Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista a "La Repubblica" che rivela poi, che gli Stati Uniti "Ci hanno avvisato quando hanno avvisato gli altri, ad attacco in corso. Il contatto con gli Stati Uniti è costante anche in queste ore". Sulla sua presenza nel Golfo, in vacanza con la famiglia, dice: "Sono venuto perchè le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran, Crosetto: 'se riceveremo richieste da Usa o Israele, valuteremo'