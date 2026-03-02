Iran Crosetto infastidito dalle domande dei cronisti | Ma che livello avete raggiunto?

Durante una seduta parlamentare, Guido Crosetto ha risposto con franchezza alle domande dei giornalisti, esprimendo fastidio per alcune richieste. Ha dichiarato di non aver mai modificato la propria versione su determinati fatti e ha lasciato la Commissione Esteri e Difesa della Camera. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra esponenti politici e stampa.

“Non ho mai cambiato versione”. Guido Crosetto, lasciando la Commissione esteri e Difesa di Camera e Senato riunite per riferire, assieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, affronta le domande dei cronisti sul fatto che durante l’attacco di Stati Uniti ed Israele all’Iran il titolare della Difesa del governo Meloni fosse rimasto bloccato a Dubai. “Un breve periodo di ferie”, all’interno del quale ha fissato alcuni “appuntamenti istituzionali”. Senza scorta e all’insaputa di altri membri del governo italiano. Ma si spazientisce e va via domandando polemicamente: “Io ho detto che l’Italia fosse attaccata sarebbe in pericolo e voi mi chiedete veramente questa cosa?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iran, Crosetto: "Avrò sbagliato come ministro, ma a Dubai c'erano miei figli""Sono stato io a rendere pubblico di essere rimasto a Dubai e ho scelto di restare, avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa, ma lì c'erano i miei...

