Avete paura che la guerra in Iran arrivi in Europa?
Molti si chiedono se il conflitto in Iran possa avere ripercussioni sull’Europa, vista la preoccupazione crescente che la guerra possa estendersi oltre i confini del paese. La questione riguarda soprattutto le possibili implicazioni politiche e militari che potrebbero coinvolgere anche le nazioni europee, alimentando timori tra i cittadini. La discussione si concentra sull’eventualità di un rapido allargamento del conflitto e sulle sue conseguenze.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, sottoforma di terrorismo","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":2}
«In Europa avete voluto la concorrenza? E ora arriva l’Nba. L’Eurolega di che si lamenta?»Nel basket europeo sta per scoppiare una “guerra” che potrebbe letteralmente cambiare tutto: quella tra l’Eurolega e l’Nba.
Can the President take us to war with Iran without Congress The War Powers Resolution matters.
