Iran Crosetto | Avrò sbagliato come ministro ma a Dubai c' erano miei figli

Il ministro ha dichiarato di essere rimasto a Dubai, sottolineando di aver deciso di restare lì perché i suoi figli erano con lui. Ha aggiunto di averli accompagnati a Mascate prima di rientrare in Italia, ammettendo di aver forse commesso degli errori nel suo ruolo. Ha comunque precisato di aver scelto di stare con i figli e di aver preso questa decisione in quel momento.

“Sono stato io a rendere pubblico di essere rimasto a Dubai e ho scelto di restare, avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa, ma lì c’erano i miei figli e sono dopo averli accompagnati a Mascate, sono rientrato”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, in audizione in Commissioni congiunte 3a Senato e III e IV Camera in merito alla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo. “Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di vacanza – ha raccontato – e potevo scegliere di partire in maniera istituzionale e poi ricollegarmi alla mia famiglia o partire con loro. Sarei potuto partire subito, ma sono rimasto nel bunker con gli altri italiani“. 🔗 Leggi su Lapresse.it

