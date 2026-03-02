Avrò sbagliato ma lì c' erano i miei figli Le parole di Crosetto sul caso Dubai

Guido Crosetto, ex ministro e padre di famiglia, si è trovato coinvolto in un caso legato a Dubai durante il weekend. Le opposizioni hanno sfruttato la situazione per avviare una polemica politica, arrivando a chiedere le sue dimissioni. Crosetto ha commentato la vicenda dicendo:

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato di aver avuto un impegno istituzionale a Dubai al quale ha legato una vacanza con la famiglia Guido Crosetto padre, prima di ministro. Si può riassumere così il “caso Dubai” che l’ha visto coinvolto suo malgrado nel weekend e sul quale le opposizioni del governo hanno costruito una polemica politica, arrivando perfino a chiederne le dimissioni. Sono state numerose le richieste di chiarimento arrivate durante l’audizione del ministro della Difesa e del ministro degli Esteri nelle Commissioni congiunte di Camera e Senato circa la sua presenza a Dubai che si è poi trasformata in uno scenario di guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

