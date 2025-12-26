Il periodo dei rientri e dei viaggi di fine anno si apre con un allarme voli in Europa. Tra Regno Unito, Spagna e Italia sono previsti scioperi del personale aeroportuale che potrebbero generare ritardi, cancellazioni e disservizi. Le proteste coinvolgono soprattutto addetti di terra e personale di cabina, con possibili effetti sulle coincidenze e sull’operatività degli scali più frequentati. I passeggeri sono invitati a monitorare costantemente lo stato dei voli e a prevedere tempi più lunghi per le procedure di imbarco, così da ridurre i disagi dovuti a questa fase critica dei rientri festivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme voli dopo Natale, rischio cancellazioni in molti aeroporti: cosa succede

Leggi anche: Scioperi negli aeroporti europei durante le feste di Natale: voli a rischio tra Regno Unito, Spagna e Italia

Leggi anche: Sciopero aeroporti: oggi diversi voli sono a rischio. Scopri cosa fare se il tuo volo è cancellato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Costo dei biglietti aerei fuori controllo, Sardegna senza speranze: 800 euro per tornare a Natale; L'esplosione, poi l'allarme in ritardo: così il razzo di Musk ha messo in pericolo i voli di linea; Truffe di Natale, Codacons: allarme raggiri tra pacchi fantasma, sconti falsi e phishing; Maltempo, i fiumi fanno paura: evacuazioni nel Bolognese e nel Ravennate. Frane nel Cesenate.

Voli in Italia e in Europa a rischio per i rientri di fine anno: scioperi negli aeroporti e le possibili cancellazioni. Il calendario - Le giornate successive al Natale si aprono con un avvertimento per chi vola in Europa: tra Regno Unito, Spagna e Italia sono in programma scioperi del personale aeroportuale che potrebbero ... msn.com