Trovato materiale radioattivo | stop a bonifica del mostro di Crotone Comune e Provincia | Rinvii inaccettabili

A Crotone si attendono aggiornamenti sulla gestione del materiale radioattivo rinvenuto, mentre le autorità locali e Eni Rewind confrontano le modalità di smaltimento. La sospensione delle operazioni di bonifica, annunciata a causa delle controversie, solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla corretta gestione di questa situazione. La questione resta centrale per garantire trasparenza e tutela della salute pubblica nel territorio.

A Crotone si muore mentre Eni Rewind e le istituzioni locali discutono del luogo dove smaltire i rifiuti radioattivi da bonificare. All’improvviso, infatti, l’ 8 gennaio l’Eni ha comunicato di aver sospeso le attività di scavo perché sono stati trovati materiali contenenti tenorm, residui radioattivi di origine naturale derivanti da lavorazioni industriali. Lo scontro vale quasi due miliardi di euro ed è sempre sulla pelle dei crotonesi che hanno il “primato” di vivere in uno dei luoghi a più alto rischio tumori. La colpa è del “mostro”. E il “mostro” è sempre lì, a fare bella mostra di sé per chi, percorrendo la statale 106, si appresta ad entrare nella città che si affaccia sullo Jonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il braccio di ferro sul Sin di Crotone: Eni ferma la bonifica, i cittadini insorgono.

