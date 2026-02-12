Le immagini satellitari mostrano come Teheran lavori per mettere in sicurezza il suo più grande impianto nucleare. Secondo un think tank Usa, l’Iran si sta attrezzando per proteggerlo da possibili attacchi aerei da parte di americani o israeliani. Le foto rivelano nuovi dettagli sugli interventi in corso nel complesso, che resta al centro delle tensioni internazionali.

Washington, 12 feb. (Adnkronos) - Le immagini satellitari ad alta risoluzione del più grande e importante impianto nucleare iraniano esistente mostrano il lavoro di Teheran per proteggerlo da potenziali attacchi aerei americani o israeliani. Lo riferisce l'Institute for Science & International Security, secondo cui l'Iran si sarebbe avvantaggiato dei ritardi di possibili attacchi a partire dall'inizio delle proteste del 28 dicembre, per difendere meglio la struttura. L'impianto è un grande complesso di tunnel sul monte Kolang-Gaz La, noto anche come monte Piccone, una montagna vicina agli impianti nucleari di Natanz che furono al centro del programma nucleare della Repubblica islamica fino alla guerra tra Israele e Iran del giugno 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: think tank Usa, 'Teheran al lavoro per proteggere grande impianto nucleare'

L'Iran annuncia che, se gli Stati Uniti revocano tutte le sanzioni, potrebbe decidere di diluire l'uranio arricchito al 60%.

L’Iran avverte: se gli Stati Uniti revocano le sanzioni, potrebbe diluire l’uranio arricchito al 60%.

