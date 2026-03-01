L’Iran apre alle negoziazioni con Trump dopo l’uccisione di Khamenei | Avrebbero dovuto farlo prima

L’Iran ha dichiarato di essere disponibile a negoziare con gli Stati Uniti, secondo quanto riferito dal presidente statunitense Donald Trump, che ha anche reso noto che l’Iran aveva chiesto di avviare colloqui dopo l’uccisione di Khamenei. Trump ha commentato che l’Iran avrebbe dovuto proporre questa apertura prima, senza fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui contenuti delle eventuali trattative.

Il giorno seguente ai bombardamenti lanciati da Usa e Israele contro l'Iran, che hanno causato la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, la nuova leadership apre le negoziazioni. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivela di aver ricevuto la richiesta di un colloquio da parte del paese sotto attacco, al quale ha risposto positivamente. Trump parlerà con la leadership iraniana "Vogliono parlare, e io ho accettato di parlare, quindi parlerò con loro": sono le parole di Donald Trump al giornalista del The Atlantic Michael Scherer. Con "loro" il Tycoon intende la nuova leadership dell'Iran, che ha in mano il controllo del paese a seguito della morte dell'ayatollah Ali Khamenei.