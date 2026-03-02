Caccia F15 Usa precipita vicino alla base in Kuwait È stato abbattuto dal fuoco amico

Un caccia F-15E statunitense si è schiantato in Kuwait e si presume sia stato abbattuto dal fuoco amico. L’incidente è avvenuto vicino alla base e la difesa aerea locale potrebbe aver scambiato il velivolo per un missile balistico iraniano. Non ci sono altre informazioni sulla dinamica o sui danni causati dall’incidente.

🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Caccia F15 Usa precipita vicino alla base in Kuwait. «È stato abbattuto dal fuoco amico»