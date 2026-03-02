Caccia F15 Usa precipita vicino alla base in Kuwait Forse abbattuto dal fuoco amico

Un caccia F-15E degli Stati Uniti si è schiantato vicino a una base in Kuwait. Secondo fonti iraniane, Teheran afferma di averlo colpito, mentre le autorità statunitensi non hanno ancora confermato le cause dell'incidente. L'incidente si è verificato in un'area spesso interessata da operazioni militari. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e agenzie di stampa internazionali.