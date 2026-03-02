Caccia F15 Usa precipita vicino alla base in Kuwait Schiantati diversi jet militari

Un caccia F-15E statunitense è precipitato vicino a una base militare in Kuwait. L'incidente ha coinvolto diversi jet militari e si è verificato in un'area strategica del paese. L'agenzia iraniana Tasnim ha riportato che Teheran sostiene di aver colpito il velivolo, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente.