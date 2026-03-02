In Iran, una base britannica a Cipro è stata colpita, causando danni ma senza vittime. La guerra in Iran, iniziata da Israele e Stati Uniti, continua da tre giorni e ci sono segnali che potrebbe coinvolgere anche l’Unione europea. A questa situazione si aggiunge un deterioramento delle tensioni nella regione, con attacchi e scontri in corso.

La guerra in Iran, avviata da Israele e Stati Uniti, prosegue per il terzo giorno e rischia di coinvolgere anche l’Unione europea. Cipro ha confermato che un attacco con drone ha preso di mira una base britannica sull’isola e ha causato dei danni ma nessuna vittima. Il presidente cipriota ha dichiarato che la base aerea britannica di Akrotiri è stata colpita da un drone Shahed senza pilota, di fabbricazione iraniana, aggiungendo che le autorità sono in stato di massima allerta e che Cipro non è coinvolta in operazioni militari nella regione. Lo riporta Iran International. E poco fa le sirene di allarme sono tornate a suonare nella stessa base. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attaccata a Cipro base britannica: danni e nessuna vittima

Attacco all’Iran, drone Shahed colpisce base aerea britannica a Cipro. Von der Leyen: “Ue a fianco degli Stati membri”La guerra tra Usa e Israele da una parte e l’Iran dall’altra rischia di coinvolgere anche un paese dell’Ue.

La guerra si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su Beirut. Nuovi strike in Iran. Colpita base britannica a CiproSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.

Tutti gli aggiornamenti su Iran.

Temi più discussi: Missili iraniani contro Cipro, poi la smentita. Ma i Servizi occidentali alzano l’allerta; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano.

Guerra USA-Iran | Colpita una raffineria di Saudi Aramco in Arabia Saudita. Attacco alla base Uk a CiproGli aggiornamenti dell’escalation del conflitto in Medio Oriente: Israele attacca gli Hezbollah in Libano e annuncia nuovi raid contro gli elementi chiave del regime iraniano ... milanofinanza.it

Cipro sotto attacco dei missili iraniani, Londra: «Allerta per le basi militari Gb». Poi arriva la smentitaMissili iraniani su Cipro. Un allarme poi rientrato, ma che ha accesso la spia rossa trattandosi dello Stato europeo più vicino al Medio Oriente che è anche attuale presidente ... corriereadriatico.it

Leone XIV è intervenuto su quanto sta accadendo in Iran al termine dell'Angelus e poi al Quarticciolo. «Possibile tragedia di proporzioni enormi, sia promosso il bene dei popoli». Le parti hanno la «responsabilità morale» di agire https://buff.ly/isJkMyt - facebook.com facebook

Nessuna trattativa con #Trump dice #Iran. Il conflitto si sta purtroppo allargando al #Libano x.com