Iran attacca Cipro drone prende di mira base britannica

L'Iran ha lanciato un attacco con drone contro la base aerea britannica di Akrotiri a Cipro, provocando danni significativi alla struttura. La notizia è stata confermata dalle autorità cipriote, che hanno osservato i danni causati dall'attacco. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle eventuali conseguenze o motivazioni dietro l'azione.