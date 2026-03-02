Iran attacca Cipro drone prende di mira base britannica

L'Iran ha lanciato un attacco con drone contro la base aerea britannica di Akrotiri a Cipro, provocando danni significativi alla struttura. La notizia è stata confermata dalle autorità cipriote, che hanno osservato i danni causati dall'attacco. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle eventuali conseguenze o motivazioni dietro l'azione.

Cipro conferma che un attacco con drone ha preso di mira la base aerea britannica di Akrotiri sull’isola e ha causato ingenti danni. A colpire Akrotiri sarebbe stato un drone Shahed senza pilota. Le autorità locali sono in stato di massima allerta. Cipro non è coinvolta in operazioni militari nella regione. Le immagini mostrano la base colpita. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Attacco all’Iran, drone Shahed colpisce base aerea britannica a Cipro. Von der Leyen: “Ue a fianco degli Stati membri”La guerra tra Usa e Israele da una parte e l’Iran dall’altra rischia di coinvolgere anche un paese dell’Ue.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare»| Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro, lanci dal Libano su HaifaDAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso.

