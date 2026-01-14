Iran Trump | Azioni forti se governo impicca manifestanti Teheran | Cercano pretesti per attaccarci

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano in seguito alle minacce di azioni forti da parte di Trump, qualora il governo iraniano proceda con le impiccagioni di manifestanti. Teheran risponde accusando gli Stati Uniti di cercare pretesti per attaccare. La situazione rimane delicata, con possibili ripercussioni regionali e internazionali, mentre la comunità osserva attentamente gli sviluppi.

(Adnkronos) – "Un'azione molto forte" verrà intrapresa se le autorità iraniane dovessero procedere con le minacciate impiccagioni di alcuni manifestanti. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, mentre Teheran ha definito gli avvertimenti americani un "pretesto per un intervento militare". Trump, che in precedenza aveva detto ai manifestanti in Iran che "gli aiuti sono in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

