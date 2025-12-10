Per la partita lgbtq ai prossimi Mondiali di calcio scende in campo l’Iran

L'articolo esplora la questione dei diritti LGBTQ+ in Iran in relazione ai prossimi Mondiali di calcio. Dal 1979, anno della nascita della Repubblica islamica, si stimano tra i 4.000 e i 6.000 omosessuali vittime di repressione e condanne a morte, evidenziando le tensioni tra i valori sportivi e le realtà politico-sociali del paese.

Sono da quattromila a seimila gli omosessuali fatti salire sulla forca in Iran dal 1979, l'anno di nascita della Repubblica islamica.

La Fifa ha decretato Egitto-Iran la partita per sostenere i diritti Lgbtq+, ma le due nazioni condannano gli omosessuali

