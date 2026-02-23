Morte di El Mencho | a rischio i Mondiali di calcio?

La morte di “El Mencho” ha causato tensioni crescenti a Guadalajara, città che ospiterà quattro partite dei Mondiali di calcio. La sua scomparsa ha destabilizzato le attività criminali locali, alimentando timori tra le autorità e i cittadini. In strada si registrano più controlli e un aumento delle tensioni tra le forze di sicurezza e gruppi armati. La situazione resta delicata, mentre si attendono sviluppi sulla sicurezza delle prossime gare.

A preoccupare è la situazione a Guadalajara, la capitale dello Stato di Jalisco, dove si disputeranno 4 partite. Ma già 2 playoff a marzo. Messico nel caos dopo l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes 'El Menchò, il capo del cartello di Jalisco. Si contano già 26 vittime, in una lotta senza frontiere tra Narcos e forze dell'ordine, che ha visto la morte anche di una donna incinta e 17 agenti. Una vera e propria guerra civile, che ha portato perfino alla sospensione dei voli verso il Messico, con il nostro Ministero degli esteri che raccomanda gli italiani a spostarsi per il paese il meno possibile.