Iran a Los Angeles folla in strada per sostenere l’attacco di Usa e Israele

A Los Angeles, decine di persone si sono radunate in strada per manifestare il loro sostegno all’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. La protesta ha coinvolto cittadini che hanno anche richiesto un cambiamento nella leadership di Teheran. La folla ha camminato lungo le vie della città, mostrando i cartelli e urlando slogan a favore delle azioni militari.

Decine di persone sono scese in strada a Los Angeles per esprimere il sostegno all'attacco all'Iran di Israele e Stati Uniti e per chiedere un cambiamento nella leadership di Teheran. Molti manifestanti hanno sventolato la bandiera che l'Iran utilizzava prima della rivoluzione islamica del 1979. La polizia ha dichiarato che non ci sono stati arresti e che la manifestazione si è svolta in modo prevalentemente pacifico.