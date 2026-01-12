A Los Angeles un camion travolge la folla di manifestanti che protestavano per l' Iran

A Los Angeles, un camion di un'azienda di noleggio automezzi ha investito i manifestanti che partecipavano a una protesta a sostegno dei movimenti anti-regime in Iran. L'incidente ha provocato diversi feriti, secondo le autorità locali. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di verifica, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Un camion di una azienda di noleggio automezzi ha travolto la folla durante una protesta a Los Angeles a sostegno dei manifestanti anti-regime in Iran. Dai video che circolano online, ripresi dai media statunitensi, il conducente del mezzo pesante ha investito un uomo e poi è stato arrestato. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Camion travolge manifestanti pro-Iran a Los Angeles: l’autista rischia il linciaggio, poi viene arrestato – Video Leggi anche: Corea del Sud, camion travolge la folla in un mercato: due morti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Los Angeles, camion travolge una folla di manifestanti riuniti per protestare sull’Iran; Los Angeles, camion travolge manifestanti pro Iran: arrestato l’autista; Los Angeles, camion travolge la folla durante un corteo pro-Iran: le urla e la fuga dei manifestanti; Tommaso Melilli: grazie alle ovaiole trionfa la non ricetta. Los Angeles, camion travolge manifestanti pro Iran: arrestato l’autista - Momenti di tensione e panico a Los Angeles durante una manifestazione a sostegno dei manifestanti anti- ilmessaggero.it

Los Angeles, camion contro la folla pro-Iran: arrestato l'autista - Haul (una azienda di noleggio automezzi, ndr) ha travolto la folla durante una protesta a Los Angeles ... msn.com

Los Angeles, camion travolge una folla di manifestanti riuniti per protestare sull’Iran x.com

