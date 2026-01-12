A Los Angeles un camion travolge la folla di manifestanti che protestavano per l' Iran

A Los Angeles, un camion di un'azienda di noleggio automezzi ha investito i manifestanti che partecipavano a una protesta a sostegno dei movimenti anti-regime in Iran. L'incidente ha provocato diversi feriti, secondo le autorità locali. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di verifica, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

