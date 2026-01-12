Los Angeles camion sulla folla a manifestazione pro Iran

Un camion U-Haul è stato coinvolto in un incidente a Los Angeles, nel quartiere di Westwood, durante una manifestazione di sostegno alle proteste in Iran. L’evento si è svolto domenica pomeriggio, attirando numerose persone radunate per esprimere il proprio supporto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre si attendono aggiornamenti sulle eventuali conseguenze.

Un camion U-Haul è piombato tra le persone radunate domenica pomeriggio a Los Angeles, nel quartiere di Westwood, per una manifestazione a sostegno delle proteste del popolo iraniano. Il veicolo con gli specchietti laterali in frantumi, è stato fermato a diversi isolati di distanza e circondato da auto della polizia. Due persone sarebbero rimaste lievemente ferite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, camion sulla folla a manifestazione pro Iran Leggi anche: A Los Angeles un camion travolge la folla di manifestanti che protestavano per l'Iran Leggi anche: Camion travolge manifestanti pro-Iran a Los Angeles: l’autista rischia il linciaggio, poi viene arrestato – Video Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Los Angeles, camion travolge una folla di manifestanti riuniti per protestare sull’Iran; Guarda: Il camion si schianta sulla folla che sostiene le proteste iraniane a Los Angeles; il video mostra uno scontro drammatico; Los Angeles, camion contro la folla pro-Iran: arrestato l'autista; Los Angeles, camion travolge manifestanti pro Iran: arrestato l’autista. Camion travolge una manifestazione per l’Iran a Los Angeles, arrestato il conducente - Il mezzo ha attraversato la folla durante una marcia a Westwood. msn.com

Camion travolge manifestanti pro-Iran a Los Angeles: l’autista rischia il linciaggio, poi viene arrestato – Video - Durante una protesta a sostegno dei manifestanti iraniani, un veicolo ha investito la folla. ilfattoquotidiano.it

A Los Angeles un camion travolge la folla di manifestanti che protestavano per l'Iran - Haul ha investito diverse persone durante una protesta contro il regime iraniano Un camion di una azienda di noleggio automezzi ha travolto la folla durante una protesta a Los Angeles a sos ... today.it

Un camion si lancia contro la folla durante una manifestazione contro il regime iraniano | The Da...

Los Angeles, camion piomba sulla folla durante corteo pro-Iran: le urla e la fuga dei manifestanti x.com

