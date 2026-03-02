Iphone 17e potenza maggiore magsafe e variante da 512 gb più economica

Apple ha annunciato il nuovo iPhone 17e, una versione più accessibile del suo smartphone che include funzionalità come una maggiore potenza di MagSafe e una variante da 512 GB di memoria. La versione, pensata per chi desidera un dispositivo più economico, combina alcune caratteristiche di fascia superiore con un prezzo più contenuto. L'azienda ha reso disponibile questo modello sul mercato.

l'annuncio di apple presenta il nuovo iPhone 17e, una versione accessibile che integra caratteristiche chiave solitamente riservate ai modelli di gamma più alta. l'obiettivo è offrire maggiore capacità di memoria e funzionalità all'avanguardia a un prezzo contenuto, mantenendo una linea di design familiare. l'analisi seguente riassume le novità principali, dall'archiviazione al comparto fotografico, passando per prestazioni e disponibilità sul mercato. la fascia di partenza resta a 599$, ma la versione base non prevede più 128 gb: ora si parte da 256 gb di memoria integrata. per chi cerca ancora più spazio, è disponibile una variante da 512 gb al prezzo di 799$.