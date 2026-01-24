L’iPhone 17E, in arrivo nel 2026, rappresenta un nuovo approccio all’offerta entry-level di Apple, integrando funzionalità come Dynamic Island e MagSafe. Con un prezzo più accessibile, il dispositivo mira a offrire un’esperienza moderna e funzionale, correggendo alcune scelte del passato e mantenendo l’affidabilità del brand. Questa versione si propone come una valida opzione per chi desidera un iPhone equilibrato tra funzionalità e convenienza.

iPhone 17E è pronto a ridefinire il concetto di “entry-level” nel portafoglio di Cupertino, promettendo di correggere le scelte controverse fatte con il suo predecessore. Mentre ci avviciniamo alla fine di gennaio 2026, l’attesa per la mossa economica di Apple cresce esponenzialmente. Se l’anno scorso iPhone 16E aveva lasciato l’amaro in bocca a molti appassionati per alcune omissioni hardware inspiegabili, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il gigante californiano abbia ascoltato il back del mercato. Il nuovo dispositivo, che dovrebbe debuttare a brevissimo, sembra destinato a colmare il divario tra la fascia media e quella premium, portando in dote caratteristiche che fino a pochi anni fa erano esclusiva dei modelli Pro. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - iPhone 17E: Dynamic Island e MagSafe nel nuovo economico Apple del 2026

iPhone 17e - The Flagship Killer from Apple (2026 Release)

Argomenti discussi: Dynamic Island anche per iPhone 17e, ma senza ProMotion: cosa sappiamo sul modello economico Apple; iPhone 17e, ancora conferme sulla Dynamic Island, ma niente ProMotion; iPhone 17e avrà la Dynamic Island ma il display manterrà il refresh rate fisso a 60Hz; L’iPhone 17e di Apple riceverà Dynamic Island, secondo quanto riportato.

