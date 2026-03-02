iphone 17e contro pixel 10a con grande spazio di archiviazione e maggiore potenza

L’iPhone 17e di Apple e il Google Pixel 10a sono due smartphone di fascia entry-level molto attesi. Entrambi offrono ampi spazi di archiviazione e una maggiore potenza rispetto alle versioni precedenti. Il confronto tra i due dispositivi si focalizza principalmente sulle caratteristiche tecniche e le capacità di memoria, senza considerare aspetti legati a design o prezzi.

Questo confronto evidenzia due smartphone entry-level molto attesi: l’iphone 17e di Apple e il Google Pixel 10a. vengono analizzati prezzo, caratteristiche principali e disponibilità sul mercato, mettendo a fuoco dove ciascun modello propone valore in base alle esigenze dell’utente. l’esame mette in luce prestazioni hardware, opzioni di ricarica e capacità di storage, senza aggiungere dettagli non confermati dalla fonte. il nuovo iphone 17e arriva con un processore 3 nm a16? incongruenza specifica: il chip chiamato a19 di nuova generazione, abbinato a un modem C1X dichiarato due volte più veloce rispetto al modello precedente, costituisce la base hardware principale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Iphone 17e renders potrebbero farti rivedere il preordine del pixel 10aiphone 17e emergono attraverso render e anticipazioni, offrendo una prima visione di design, prestazioni e posizione di mercato rispetto ai...

Pixel 10 contro pixel 10a perché comprare pixel 10 da 599 euro conviene rispetto al pixel 10a da 499 euroIl confronto tra i modelli Google Pixel 10 e Pixel 10a mette in luce differenze sostanziali tra una proposta premium e una versione più accessibile.

iPhone 17e è ufficiale: arrivano MagSafe, chip A19 e il doppio dello storageApple ha annunciato iPhone 17e, la nuova versione accessibile della gamma iPhone 17, con chip A19, modem C1X, fotocamera da 48MP, MagSafe e 256GB di storage di partenza a 729 dollari.

iPhone 17e: addio notch e sì ad Apple Intelligence, ma c'è un compromessoiPhone 17e punta alla fascia economica con Dynamic Island, chip A19, MagSafe e 8 GB di RAM: ecco cosa emerge dai render trapelati nelle ultime ore.

