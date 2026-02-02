L’intera Valtellina si riempie di entusiasmo per le Olimpiadi invernali. Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, si mostra sorpreso, ma anche molto felice. La gente si raduna per vivere ogni momento di questa grande festa, sentendosi al centro del mondo. La città è in fermento e l’orgoglio si fa sentire forte tra le strade e le piazze.

“Non ci sono parole per descrivere l’entusiasmo e la partecipazione del pubblico". Il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini è sorpreso almeno quanto è raggiante. “Il mondo ci guarda e noi abbiamo mostrato, già in questa vigilia, quanto il più importante evento sportivo possa unire e coinvolgere”. Se non è tregua olimpica, chiamiamolo almeno orgoglio, perché è innegabile: da ieri anche la Valtellina sede delle prossime gare a cinque cerchi si è svegliata con la sensazione di essere, davvero, dentro un evento di portata planetaria. Livigno, il volo in tandem col parapendio e l'arrivo della fiaccola olimpica Qui Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi invernali, l’orgoglio e la gioia della Valtellina che si sente al centro del mondo

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Nel 1956, a Cortina d’Ampezzo, si sono svolti i VII Giochi Olimpici Invernali, segnando un’epoca di innovazione e progresso.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 portano l’attenzione sullo sci alpinismo, con la Polisportiva Albosaggia protagonista nella provincia di Sondrio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Marcon, Coni Fvg: Con orgoglio tiferemo per i nostri atleti presenti alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Lo spirito olimpico è di casa in Provincia di Sondrio: è tempo dell’orgoglio; Michele Antonutti tedoforo di Milano Cortina 2026: un orgoglio per Apu Udine; Milano Cortina 2026, Makayla Gerken Schofield è l’orgoglio pansessuale delle Olimpiadi.

Date, località e 116 titoli assegnati: la guida definitiva alle Olimpiadi di Milano-CortinaIl 6 febbraio si svolgerà la cerimonia inaugurale allo stadio San Siro, ma le prime gare sono in programma già dal 4. A Milano grande attesa per le stelle della Nhl, 92 le nazioni presenti: debuttano ... msn.com

All'outlet di Noventa una mostra dedicata alle Olimpiadi di Cortina 1956Cortina 1956. Le prime Olimpiadi bianche in Italia. Le foto più iconiche: è il titolo della mostra fotografica allestita al McArthur Noventa di Piave Designer Outlet in occasione delle Olimpiadi inv ... veneziatoday.it

In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Davino Contini, segretario della Famiglia Bellunese Serra Gaúcha in Brasile, racconta il legame con Belluno e l’attesa per i Giochi. Un evento che potrà rafforzare l’immagine della provincia nel mondo. - facebook.com facebook

Le Olimpiadi invernali promuovano i valori autentici dello sport Telegramma pontificio al vescovo di Como di Giampaolo Mattei x.com