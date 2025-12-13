Così l' Ambrosiana sta diventando un museo totale per Milano
L’Ambrosiana di Milano si trasforma in un museo totale, attirando ogni giorno gruppi di visitatori provenienti da Est e dal Far East. In silenzio, ascoltano affascinati la storia della Pinacoteca, testimoniando il suo ruolo centrale nel panorama culturale della città e la crescente attrazione internazionale che esercita.
Scena ormai ricorrente davanti all’ Ambrosiana di Milano: gruppi di turisti da Est o dal Far East, radunati in religioso silenzio davanti alla guida, ascoltano la storia della Pinac. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it
#Natale è preghiera, condivisione e solidarietà. I regali solidali di Caritas Ambrosiana aiutano chi vive in povertà, sono doni dal grande valore. "Questo Natale vorremmo regalare 10.000 gesti di solidarietà". La puntata di Siamo Noi è disponibile su Play2000 - facebook.com facebook