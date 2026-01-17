Danni e furti per le auto in sosta al Parco Arbostella | la denuncia dei residenti

I residenti del Parco Arbostella segnalano danni e furti alle auto parcheggiate durante la notte, con circa 15 vetture coinvolte. Ignoti hanno infranto i finestrini per saccheggiare i veicoli, mettendo in evidenza una situazione di crescente insicurezza nella zona. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza dei residenti e dei loro mezzi.

Circa 15 le vetture danneggiate dai ladri e dai vandali, la scorsa notte, al Parco Arbostella. Ignoti, infatti, hanno infranto i finestrini di diverse vetture in sosta, per saccheggiarle. Su tutte le furie i cittadini che, ancora una volta, chiedono maggiori controlli nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Salerno, raid notturno al Parco Arbostella: danni a tre auto Leggi anche: Marciapiede in pessime condizioni al Parco Arbostella, la denuncia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Danni e furti sulle auto in sosta: rubata pure una vignetta; Manda in frantumi i vetri delle auto in sosta e ruba i soldi all'interno delle vetture: 18enne arrestato; Furti e danni alle auto in sosta, 18enne arrestato dalla Polizia sul lungomare di Pescara; Bardonecchia, ladro arrestato con 6 collanine d’oro dopo l'ennesimo furto sulle auto in sosta. Scafati, raffica di furti nel parcheggio di via Dante Alighieri: clienti esasperati - Da tempo, infatti, vengono segnalati furti e tentativi di effrazione ai danni delle auto in sosta, ma nonostante reclami e denunce la situazione non sembra migliorare. agro24.it

Pesaro, ladro prende a sassate le auto parcheggiate: bottino magro ma quanti danni per i finestrini rotti - Brutta sorpresa negli ultimi giorni per i clienti dei centri commerciali e store della zona Torraccia, prese a sassate le auto in sosta per rompere i finestrini e saccheggiare tutto quello ... corriereadriatico.it

Angri, allarme furti: Cirillo invoca l’intervento del Prefetto - A farsi portavoce del disagio dei cittadini è il Partito Socialista Italiano locale, attraverso il refe ... agro24.it

, : " ” Cresce la preoccupazione nelle campagne molisane per i continui furti ai danni delle aziende agricole. L’allarme arriva da Coldiretti Molise, che ra - facebook.com facebook

Avevamo messo a segno 36 tra furti, spaccate e assalti ai danni di esercizi commerciali e altre attività i 6 soggetti arrestati dai Carabinieri a Carbonia, in provincia del Sud Sardegna. I membri dell’organizzazione criminale agivano senza scrupoli, utilizzando a x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.