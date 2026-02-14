Ex giornalista convertita anni fa a Medjugorje | chi è la vicedirettrice della sala stampa vaticana

Nina Krapic, ex giornalista e convertita a Medjugorje, ha ottenuto il ruolo di vicedirettrice della sala stampa vaticana dopo essere stata nominata il 13 febbraio 2026. La sua esperienza nel giornalismo e il suo percorso spirituale hanno portato a questa assegnazione. La sua nomina si è fatta notare anche per il forte legame con il luogo di pellegrinaggio, che ha segnato la sua vita personale e professionale.

Una giornalista con un passato a Medjugorje vice direttrice della sala stampa vaticana. Nina Krapic è la nuova vicedirettrice della sala stampa vaticana, nominata il 13 febbraio 2026. Succede a Cristiane Murray e porta con sé un’esperienza professionale nel giornalismo sociale e un percorso di fede che l’ha portata a un profondo legame con il santuario di Medjugorje. La scelta, voluta da Papa Leone XIV, segna una svolta nella comunicazione della Santa Sede. Dall’impegno sociale alla spiritualità medjugoriana: il percorso di Nina Krapic. Nina Krapic non è una figura nuova nel mondo dei media, ma il suo curriculum professionale è caratterizzato da un forte impegno per le tematiche sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu Papa Leone nomina suor Nina Krapi? vicedirettrice sala stampa vaticana Papa Leone ha scelto suor Nina Krapi come vicedirettrice della sala stampa vaticana, una decisione che ha sorpreso molti. Angela Azzaro, morta la giornalista vicedirettrice de Il Riformista Angela Azzaro, la vicedirettrice de Il Riformista, è morta a 59 anni. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ex giornalista, convertita anni fa a Medjugorje: chi è la vicedirettrice della sala stampa vaticana; Napoli, San Valentino alla fiera Chocoliamo: gli appuntamenti a Piazza San Pasquale a Chiaia; Napoli, picchia un fratello e accoltella alla gamba l'altro, arrestato; La Reggia di Carditello palcoscenico a cielo aperto: carri allegorici da Capua e danze in costume. Dal 1° marzo la Sala Stampa vaticana avrà una nuova vicedirettrice: è Suor Nina Benedikta Sr. Krapic, religiosa croata, giurista, giornalista e specialista in comunicazione strategica. Nata a Rijeka (Fiume) nel 1989, laureata in Giurisprudenza e specializzata facebook