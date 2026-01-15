Selvazzano intitolata a Vittorio Marangon la sala consiliare

La Giunta Comunale di Selvazzano Dentro ha deciso di intitolare la Sala Consiliare della Biblioteca comunale di Palazzo Eugenio Maestri a Vittorio Marangon, figura significativa dell’amministrazione cittadina. La delibera n. 146 del 22 dicembre 2025 ha ufficializzato questa dedica, riconoscendo il contributo e il ruolo di Marangon nella storia della comunità. Questa scelta mira a preservare la memoria di un personaggio importante per la città.

La Giunta Comunale della Città di Selvazzano Dentro, con delibera di giunta n. 146 del 22.12.2025, ha deliberato di dedicare la Sala Consiliare presso la Biblioteca comunale di Palazzo Eugenio Maestri alla memoria di Vittorio Marangon, figura di rilievo dell'amministrazione cittadina e già.

