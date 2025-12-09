Misterbianco ospita l' International Street Food
Misterbianco ospita l’International Street Food: quattro giorni dedicati ai sapori del mondo Dal 9 al 11 dicembre 2025 il più grande festival itinerante dedicato al cibo di strada. Da martedì 9 dicembre a giovedì 11 dicembre 2025, Misterbianco sarà teatro di un grande evento gastronomico: una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
International Street Food a #Misterbianco! Da martedì 9 a giovedì 11 dicembre, Piazza Pertini (area mercato) ospita l’appuntamento con l’International Street Food, la grande festa dedicata ai sapori del mondo. Food truck, specialità internazionali, piatti go - facebook.com Vai su Facebook