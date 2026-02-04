Biglietti Inter Bodo | ecco tutte le fasi di vendita

Questa sera i tifosi dell’Inter hanno potuto acquistare i biglietti per la sfida contro il BodoGlimt. La vendita è partita subito dopo il sorteggio di Nyon, che ha deciso gli avversari nerazzurri nei playoff di Champions League. I fan si sono messi in fila sul sito ufficiale, sperando di assicurarsi un posto allo stadio. La partita si avvicina, e la corsa ai biglietti continua.

Biglietti Inter Bodo. Il sorteggio di Nyon ha tracciato la strada europea dell’ Inter: nei playoff della UEFA Champions League 202526 i nerazzurri affronteranno il BodoGlimt. Dopo la League Phase, la squadra di Cristian Chivu si prepara a una doppia sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, con il primo atto in programma in Norvegia mercoledì 18 febbraio e il ritorno fissato a San Siro martedì 24 febbraio alle 21:00. Si prospetta una nuova notte europea carica di attesa e significato, con il Meazza pronto a trasformarsi ancora una volta in un fortino nerazzurro. Contro un avversario insidioso e abituato a giocare con grande intensità, l’ Inter sa di poter contare sulla spinta del proprio pubblico, chiamato a sostenere la squadra in un passaggio cruciale della stagione continentale.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

I biglietti per la partita Inter-Juventus sono ora disponibili.

