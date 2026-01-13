Inter-Juventus biglietti già in vendita | tutte le fasi per San Siro

I biglietti per la partita Inter-Juventus sono ora disponibili. In questa guida, troverai tutte le informazioni sulle fasi di vendita e sui passaggi da seguire per assicurarti un posto a San Siro. Organizza al meglio la tua partecipazione e preparati a vivere un evento calcistico di grande rilievo, seguendo le indicazioni ufficiali per l’acquisto e la prenotazione dei biglietti.

Il calendario non mente mai. E quando segna Inter-Juventus, il conto alla rovescia parte prima ancora del fischio d’inizio. Il big match di febbraio, in programma a San Siro nel weekend del 15 febbraio (data e orario ancora da ufficializzare), è già entrato nella fase più calda: quella dei biglietti. Inter-Juventus, scatta la corsa ai posti. La vendita è partita oggi e segue un percorso scandito, come da tradizione, da fasi progressive pensate per tutelare la base nerazzurra. Tutto passa dalla piattaforma ufficiale del club e dal programma di loyalty INTERISTA, ormai diventato uno snodo centrale nella gestione degli eventi ad alta richiesta. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

