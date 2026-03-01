È morto Rino Marchesi aveva 88 anni | da allenatore guidò il primo Napoli di Maradona ma anche Inter e Juve

È scomparso Rino Marchesi, ex allenatore di 88 anni, noto per aver guidato il primo Napoli di Maradona, oltre a squadre come Inter e Juventus. La sua carriera ha visto il suo nome legato a diverse squadre di calcio italiane, con incarichi di rilievo nel panorama nazionale. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

Fiorentina in lutto, è morto Rino Marchesi. In viola vinse la Coppa delle Coppe del 1961Firenze, 1 marzo 2026 – Lutto per la Fiorentina, ma più in generale nel mondo del calcio per la scomparsa a 88 anni (ne avrebbe compiuti 89 a giugno)...

