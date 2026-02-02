Morto Nicolas Giani lutto in casa Inter | è scomparso l’ex difensore nerazzurro

È morto Nicolas Giani, ex difensore dell’Inter. La notizia ha colpito i tifosi nerazzurri, che ricordano con affetto il giocatore scomparso. La società e i compagni di squadra hanno espresso il loro cordoglio.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sul club. Il mondo del calcio si stringe in un abbraccio commosso attorno alla famiglia di Nicolas Giani, ex difensore cresciuto nel vivaio della Beneamata, scomparso prematuramente. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale di FC Internazionale Milano (fonte del comunicato), lasciando un vuoto profondo tra i tifosi e gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di conoscerlo durante il suo percorso formativo ad Appiano Gentile. La carriera di Nicolas Giani: sette anni nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Internews24.com

Approfondimenti su Nicolas Giani

Ultime notizie su Nicolas Giani

