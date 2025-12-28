La domenica di Serie A si è conclusa con l'incontro Atalanta-Inter, deciso da un gol di Lautaro Martinez. Con questa vittoria, l’Inter si riprende la vetta della classifica, mentre l’Atalanta conclude la giornata con rammarico. La partita ha confermato l’equilibrio e l’intensità tipici del campionato italiano, offrendo spunti di riflessione per le prossime sfide.

La domenica di Serie A è passata in archivio, dopo averci regalato grande spettacolo e confronti interessanti. L'ultimo di questi è stato fondamentale per la parte sinistra della classifica, più nello specifico sia nella lotta Scudetto che in quella Europa. Stiamo parlando del match tra Atalanta e Inter, giocatosi alle ore 20:45 al Gewiss Stadium per il posticipo della 17a giornata. L'incontro si è concluso con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti, autori di una ottima prestazione dal punto di vista tecnico. I ragazzi guidati da Cristian Chivu tornano in vetta alla classifica, rispondendo così a Napoli e Milan vincenti nel pomeriggio.

© Forzainter.eu - Atalanta-Inter 0-1, Lautaro decide: Chivu torna in vetta

