Atalanta-Inter 0-1 Lautaro decide | Chivu torna in vetta
La domenica di Serie A si è conclusa con l'incontro Atalanta-Inter, deciso da un gol di Lautaro Martinez. Con questa vittoria, l’Inter si riprende la vetta della classifica, mentre l’Atalanta conclude la giornata con rammarico. La partita ha confermato l’equilibrio e l’intensità tipici del campionato italiano, offrendo spunti di riflessione per le prossime sfide.
La domenica di Serie A è passata in archivio, dopo averci regalato grande spettacolo e confronti interessanti. L’ultimo di questi è stato fondamentale per la parte sinistra della classifica, più nello specifico sia nella lotta Scudetto che in quella Europa. Stiamo parlando del match tra Atalanta e Inter, giocatosi alle ore 20:45 al Gewiss Stadium per il posticipo della 17a giornata. L’incontro si è concluso con il risultato di 0-1 in favore degli ospiti, autori di una ottima prestazione dal punto di vista tecnico. I ragazzi guidati da Cristian Chivu tornano in vetta alla classifica, rispondendo così a Napoli e Milan vincenti nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Leggi anche: L'Inter vince 2-0 a Pisa: la doppietta di Lautaro rilancia Chivu, a -1 dalla vetta?Atalanta-Fiorentina: live 0-0
Leggi anche: Pisa Inter 0-2, Lautaro Martinez torna al gol e decide la gara con una doppietta. Vetta momentanea per i nerazzurri in attesa di Roma Napoli
Atalanta-, orari e dove vederla in TV; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Pronostico Atalanta-Inter quote analisi 17ª giornata Serie A; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE.
LIVE Atalanta-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Inter controlla il possesso - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Atalanta-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro in gol sul clamoroso errore di Djimsiti - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Atalanta-Inter 0-1 | Djimsiti SHOCK Lautaro LETALE 3 gol dal VAR | OneFootball - Con quello all'Atalanta, Lautaro segna il suo 30esimo gol nel 2025 e sale a quota 166 reti in nerazzurro, a 5 gol da Boninsegna (171) nella classifica all- onefootball.com
Le ufficiali di Atalanta-Inter Le scelte di Palladino e Chivu - facebook.com facebook
Finisce il primo tempo: Atalanta-Inter 0-0 Predominio territoriale dell'Inter che crea tanto ma spesso sbaglia l'ultimo passaggio. Palla gol clamorosa per Lautaro, una chance anche per Thuram ma Carnesecchi respinge. Annullato un gol al francese per fuorigio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.