Inter Zielinski ora è un fattore | che crescita con Chivu

L’Inter si prepara a concludere il 2025 in modo positivo, grazie anche alla crescita di Zielinski sotto la guida di Chivu. La stagione ha mostrato miglioramenti significativi e una crescita consolidata, che rafforzano la posizione del team in campionato. Con un ambiente in evoluzione e un progetto chiaro, l’Inter guarda al futuro con ottimismo, confermando il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi mesi.

Il 2025 sta per passare una volta per tutte in archivio, con l'Inter che è riuscita a chiudere il suo anno nel migliore dei modi. Nella serata di ieri, infatti, è arrivata una vittoria di misura per 1-0 con l'Atalanta, nel segno del solito Lautaro Martinez. Un successo fondamentale, per rispondere a Napoli e Milan vincenti nel pomeriggio contro Cremonese e Verona. I nerazzurri hanno lanciato un segnale più che concreto nella lotta Scudetto, espugnando un campo ostico e mettendo al tappeto un cliente in forma dopo l'arrivo di Raffaele Palladino. La Beneamata ha dimostrato di avere carattere, in quello che è stato definito uno "scontro diretto" da Lautaro Martinez.

