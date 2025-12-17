Chi vuol essere milionario E’ tutto oro quello che luccica?

La nuova stagione di «Chi vuol essere milionario – il torneo» ha sorpreso e appassionato, regalando emozioni intense e un'inaspettata vincitrice in sole due puntate. Un gioco che mette alla prova fortuna e conoscenza, dimostrando che dietro ogni lucentezza può nascondersi una vera storia di successo.

vuol essere milionario e8217A Chi vuol Essere Milionario c’è stata la vincita di un milione di euro, ma quanto resta davvero in tasca? Ecco la cifra - Vittoria Licari ha vinto 1 milione di euro, ma tra tasse e conversione dei gettoni d'oro la cifra reale è ben diversa ... ilfattoquotidiano.it

vuol essere milionario e8217'Chi vuol essere milionario', Vittoria Licari vince un milione di euro (tra le polemiche): chi è la nuova campionessa - Domenica 14 dicembre puntata storica per il quiz di Gerry Scotti: due concorrenti leggono la domanda finale e Vittoria incassa il maxi- libero.it

vuol essere milionario e8217Chi è Vittoria Licari, vincitrice di "Chi vuol essere milionario?". La polemica sulla domanda finale: "Troppo facile" - La 69enne milanese ha vinto il jackpot più alto nella trasmissione condotta da Gerry Scotti, ma sui social gli utenti hanno bollato come ... affaritaliani.it

