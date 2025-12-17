Chi vuol essere milionario E’ tutto oro quello che luccica?

La nuova stagione di «Chi vuol essere milionario – il torneo» ha sorpreso e appassionato, regalando emozioni intense e un'inaspettata vincitrice in sole due puntate. Un gioco che mette alla prova fortuna e conoscenza, dimostrando che dietro ogni lucentezza può nascondersi una vera storia di successo.

© Cilentoreporter.it - Chi vuol essere milionario. E’ tutto oro quello che luccica? La nuova stagione di «Chi vuol essere milionario – il torneo» ha regalato al pubblico momenti di grande emozione, incoronando la sua prima vincitrice dopo solo due puntate L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: tutto quello che c’è da sapere Leggi anche: Gerry Scotti, Mediaset si prende tutto: torna anche Chi vuol essere milionario Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Chi vuol Essere Milionario c’è stata la vincita di un milione di euro, ma quanto resta davvero in tasca? Ecco la cifra - Vittoria Licari ha vinto 1 milione di euro, ma tra tasse e conversione dei gettoni d'oro la cifra reale è ben diversa ... ilfattoquotidiano.it

'Chi vuol essere milionario', Vittoria Licari vince un milione di euro (tra le polemiche): chi è la nuova campionessa - Domenica 14 dicembre puntata storica per il quiz di Gerry Scotti: due concorrenti leggono la domanda finale e Vittoria incassa il maxi- libero.it

Chi è Vittoria Licari, vincitrice di "Chi vuol essere milionario?". La polemica sulla domanda finale: "Troppo facile" - La 69enne milanese ha vinto il jackpot più alto nella trasmissione condotta da Gerry Scotti, ma sui social gli utenti hanno bollato come ... affaritaliani.it

Si chiama Vittoria Licari e a Chi vuol essere Milionario ha vinto la bellezza di 1 milione di euro. Quando Gerri Scotti le ha chiesto cosa farà del suo guadagno ha risposto: “Cinque anni fa mio marito — che è molto più anziano di me — ha avuto un crollo, soffre - facebook.com facebook

Una concorrente di “Chi vuol essere milionario” si è aggiudicata l'ambito premio da un milione di euro in gettoni d'oro x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.