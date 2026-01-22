In Spagna, negli ultimi quattro giorni si sono verificati quattro incidenti ferroviari, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza del sistema di trasporto nazionale. Dopo il tragico deragliamento di Adamuz, con 43 vittime, si sono succeduti altri eventi simili. Questi episodi sollevano interrogativi sulla gestione e sulle condizioni delle infrastrutture ferroviarie nel paese, mettendo in discussione l’immagine di stabilità associata al “paradiso socialista” di Sánchez.

Fa riflettere il quarto incidente ferroviario in Spagna in quattro giorni. Dopo il primo drammatico deragliamento del treno nella zona di Adamuz, che ha causato una strage di vittime (43 morti accertati) e centinaia di feriti, se ne registrano altri tre. A due giorni da Adamuz, il ‘paradiso socialista’ deve fare i conti con un nuovo disastro ferroviario. A Gelida, vicino a Barcellona, nella serata del 20 gennaio, un muro di contenimento è crollato addosso a un treno locale della linea R4, provocando la morte del macchinista e il ferimento di 41 persone. In Spagna 4 incidenti ferroviari in 4 giorni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Spagna, 4 incidenti ferroviari in 4 giorni. Non è tutto oro quello che luccica nel “paradiso socialista” di Sanchez

Chi vuol essere milionario. E’ tutto oro quello che luccica?La nuova stagione di «Chi vuol essere milionario – il torneo» ha sorpreso e appassionato, regalando emozioni intense e un'inaspettata vincitrice in sole due puntate.

Leggi anche: Rocio Munoz Morales, non è tutto oro quello che luccica: il periodo tremendo e le parole sulle figlie

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Spagna, quarto incidente ferroviario in 4 giorni: scontro tra un treno e una gru a Cartagena; Treno contro una gru, nuovo incidente in Spagna; Spagna, altri incidenti ferroviari: un morto e diversi feriti. Ad Adamuz almeno 43 vittime; Treni deragliati in Andalusia, 41 morti e 150 feriti. Morto il macchinista del treno di Barcellona - Morto il macchinista del treno di Barcellona.

Spagna, scontro treno-gru: 4° incidenteUn nuovo incidente ferroviario è avvenuto stamattina in Spagna sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia. rainews.it

Spagna, quarto incidente ferroviario in 4 giorni: treno contro gru, ci sono feritiUn nuovo incidente ferroviario è avvenuto stamattina in Spagna sulla linea locale Cartagena-Los Nietos, nella regione meridionale di Murcia. Secondo le prime informazioni, riferite dall’emittente ... gazzettadiparma.it

Una buona notizia che arriva dalla Spagna dopo gli incidenti ferroviari che hanno sconvolto il paese. Boro, il cane scomparso, è stato ritrovato. La proprietaria Ana Garcia ha ringraziato tutti coloro che sono stati coinvolti nel salvataggio. Giorni prima, Garci - facebook.com facebook

#TG2000 - #Spagna, nuovi incidenti ferroviari. Morto un macchinista #21gennaio #Andalusia #Madrid #Adamuz #Malaga #Huelva #Andalucia #Spain #SpainTrainCrash #TV2000 @tg2000it x.com