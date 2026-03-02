Insulti e minacce sui social dopo il Pride | condannato a risarcire Omphalos e Rete Lenford

Dopo il Pride, una persona è stata condannata a risarcire Omphalos e Rete Lenford per insulti, minacce e commenti d’odio diffusi sui social network. Le comunicazioni online sono state rivolte a un pubblico molto ampio, coinvolgendo numerosi utenti. La decisione riguarda comportamenti che hanno generato danni e che si sono verificati nell’ambiente digitale.

Insulti, minacce e odio, diffusi in rete, tramite i social, diretti a una platea, praticamente, sterminata. Si è chiuso il procedimento iniziato per i commenti espressi da diversi utenti sui social durante e dopo il Pride di Perugia del 2019. Destinataria di quei commenti era stata l'associazione.