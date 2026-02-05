La polizia tedesca ha arrestato un uomo di 26 anni, cittadino greco senza permesso di soggiorno, accusato di aver ucciso un capotreno con calci e pugni. L’episodio è avvenuto in una stazione tedesca, dove il sospetto, senza biglietto, ha aggredito il dipendente del treno. L’uomo è stato fermato poco dopo e ora si trova in carcere, sotto accusa di omicidio volontario.

Un capotreno di 36 anni è deceduto dopo essere stato pestato a sangue da un passeggero senza biglietto durante un semplice controllo di routine Il controllore, il tedesco di origini turche Serkan C., aveva semplicemente chiesto al responsabile, un greco irregolare 26enne che in quel momento si trovava in compagnia di altre persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di esibire il proprio titolo di viaggio. Dal momento che il passeggero non aveva il biglietto, il capotreno ha applicato il protocollo previsto in casi del genere, invitandolo a scendere a terra alla prima fermata utile. Per nulla intenzionato a perdere la corsa, il ragazzo non solo si è rifiutato di abbandonare il convoglio, ma anzi si è rivoltato contro il dipendente della Deutsche Bahn, picchiandolo a mani nude e colpendolo ripetutamente alla testa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Germania, capotreno ucciso di botte da straniero senza biglietto

Approfondimenti su Germania Capotreno

La polizia tedesca indaga su un episodio violento avvenuto in una stazione.

A bordo di un treno regionale in Germania, un controllore di 36 anni è stato brutalmente aggredito da un passeggero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

DRAMMA SUL TRENO: Chiede il biglietto allo straniero, capotreno ucciso di botte a 36 anni

Ultime notizie su Germania Capotreno

Argomenti discussi: Capotreno pestato a sangue da un passeggero muore in ospedale: choc in Germania; Germania, capotreno ucciso da un 26enne senza biglietto; Chiede il biglietto allo straniero, capotreno ucciso di botte a 36 anni; Germania, capotreno controllore ucciso di botte a 36 anni da un passeggero sul treno regionale: aveva chiesto il biglietto.

Germania, capotreno controllore ucciso di botte a 36 anni da un passeggero sul treno regionale: aveva chiesto il bigliettoUn controllore in servizio a bordo di un treno della Deutsche Bahn è morto, in Germania, in seguito alle ferite riportate nel corso ... msn.com

Capotreno ucciso per aver chiesto il bigliettoUn capotreno di 36 anni è morto dopo essere stato aggredito da un passeggero senza biglietto su un treno regionale tedesco. Arrestato un 26enne. blogsicilia.it

Il capotreno è morto in Germania dopo essere stato aggredito mentre controllava i biglietti a bordo di un treno regionale Il 26enne privo di biglietto e in compagnia di altri giovani tra i 20 e i 30 anni, lo avrebbe colpito ripetutamente alla testa. facebook