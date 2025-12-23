Tassista abusivo scoperto in centro Torino trasportava sei persone su un furgoncino | pioggia di sanzioni

La Polizia Locale di Torino ha fermato in via IV Marzo, in pieno centro città, un 63enne di origine peruviana, residente in Lombardia, mentre trasportava sei turisti provenienti da Milano. Giovedì 18 dicembre l’uomo è stato sanzionato per esercizio abusivo di noleggio con conducente. Erano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

