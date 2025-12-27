I passeur non vanno in vacanza trasportava tre migranti la notte di Natale | arrestato
Viene arrestato la notte di Natale mentre trasportava tre migranti irregolari in zona Sesana. È successo a un cittadino ceco 21enne, fermato dalla polizia di Sesana all’1:30 del 25 dicembre. A bordo di una Volkswagen Passat con targa ceca il giovane trasportava due cittadini turchi e un cittadino. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
