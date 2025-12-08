Mineo in auto con oltre un chilo di droga | pusher arrestato dopo un incidente sulla strada statale 417

I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 18enne per detenzione e spaccio di stupefacenti. I militari, intervenuti sul teatro di un grave incidente stradale sulla strada statale 417, nei pressi di Mineo, dopo che i conducenti di entrambe le autovetture coinvolte erano stati soccorsi e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

M Hero 1 EV: L’Auto Elettrica Militare che Sfida Ogni Limite #MHero1EV #ElectricVehicle #LuxuryOffroad #ChineseTechnology #FutureTransport - facebook.com Vai su Facebook

Avevano oltre un chilo di cocaina in auto, due arresti a Parma - Avevano più di un chilo di cocaina nascosta sotto il sedile dell'auto, altra droga a casa e 20. Da ansa.it