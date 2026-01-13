Inseguimento da film con incidente e maxi sequestro di oltre 200 chili di droga in Brianza | 2 arresti

Nella provincia di Monza e della Brianza, la polizia ha sequestrato oltre 200 chili di droga e arrestato due persone all’interno di un’operazione che ha visto anche un inseguimento con incidente. L’intervento si è concluso con i fermo dei sospettati, nel contesto di un’indagine mirata a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’attività rappresenta un importante risultato nella lotta contro il crimine organizzato nella regione.

Maxi sequestro da oltre 200 chili di droga da parte della polizia di stato al termine di una indagine che ha portato gli agenti ad arrestare due persone all'ingresso del polo logistico di Desio.L'operazioneLe indagini coordinate dalla polizia di Vercelli su un presunto traffico di droga, hanno.

