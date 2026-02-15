LIVE Speed skating Olimpidi 2026 in DIRETTA | inizia il cammino dell’Italia nel team-pursuit
L’Italia inizia il suo percorso alle Olimpiadi 2026 con il team pursuit di speed skating, dopo aver superato le qualificazioni con un buon tempo. La gara si disputa questa mattina sul ghiaccio di Beijing, dove gli atleti azzurri si preparano a sfidare le altre nazionali. La competizione si svolge in diretta, e gli appassionati possono seguire ogni momento della prova.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating. Alla Milano Ice Skating Arena inizia il cammino dell’Italia con gli azzurri che vogliono arrivare fino all’atto finale del team pursuit. Si partirà dai quarti di finale in cui il terzetto italiano fronteggerà i temibili Stati Uniti, anche se il confronto diretto varrà dalle semifinali. Appuntamento alle 16.00 con l’inseguimento, mentre dalle 17.30 sarà la volta dei 500 metri femminili in cui l’Italia si affida a Serena Pergher. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca risposte nei 3000, azzurri per il titolo nel team pursuit
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Tra poco Francesca Lollobrigida
LIVE Speed skating, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Stolz cerca il bis nei 500 metriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dello speed ... oasport.it
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 17.00 Speed skating – 500 m uomini J. Rosanelli FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook
