Inimitabile | il talento comico di Ubaldo Pantani arriva al Toniolo

Ubaldo Pantani, noto per le sue imitazioni e il suo talento comico, torna a teatro con lo spettacolo “Inimitabile”. Dopo aver trascorso anni in televisione, dove ha conquistato il pubblico con personaggi e voci riconoscibili, l’artista presenta un nuovo progetto che si focalizza sulla quotidianità. La pièce si svolge al Teatro Toniolo, dove Pantani interpreta una serie di personaggi con un tono ironico e dissacrante.

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con "Inimitabile", un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità.