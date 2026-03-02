Ingegneri Firenze | Bene il ponte sull' Arno ma affrontare anche altri nodi sulla mobilità

Ingegneri Firenze affermano che il ponte sull’Arno rappresenta un passo avanti per la mobilità cittadina. La nuova infrastruttura collega Gavinana e Bellariva, migliorando i collegamenti tra le due zone. Il ponte, atteso da anni, contribuirà anche allo sviluppo della linea tranviaria. Tuttavia, si sottolinea la necessità di affrontare altri nodi sulla mobilità urbana.

Firenze, 2 marzo 2026 – “Il varo del nuovo ponte sull’Arno è un segnale importante per la città: si tratta di un’infrastruttura attesa da molti anni che potrà rendere più fluidi i collegamenti tra Gavinana e Bellariva e sostenere lo sviluppo della nuova linea tranviaria. È un intervento significativo, ma deve essere inserito in una visione complessiva della mobilità”. A dirlo è Fiorenzo Martini, coordinatore della Commissione Mobilità e Trasporti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, commentando il posizionamento dell’impalcato del nuovo attraversamento sull’Arno, primo ponte carrabile realizzato in città dopo il viadotto di Varlungo nei primi anni Ottanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

