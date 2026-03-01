Infortunio Fadera | come sta il giocatore dopo il cambio forzato in Atalanta-Sassuolo

Durante la partita tra Sassuolo e Atalanta, il giocatore Fadera è stato costretto a uscire dal campo dopo un infortunio subito nei primi minuti di gioco. Lo staff medico ha immediatamente assistito il calciatore, senza fornire dettagli specifici sulle sue condizioni. La sostituzione è avvenuta poco dopo il problema fisico, lasciando in sospeso le sue possibilità di tornare in campo.

Nei primissimi istanti della sfida tra Sassuolo e Atalanta, l'infortunio di Fadera ha catturato l'attenzione dello staff tecnico. L'esterno d'attacco dei neroverdi è stato costretto ad uscire dal campo poco dopo l'ingresso, modificando l'impostazione offensiva della squadra. Fadera esce dal terreno di gioco dopo sei minuti dall'ingresso, a seguito di un contatto fortuito che ha coinvolto Kolasinac, con un evidente colpo al viso. In risposta, la panchina ha affidato la sostituzione a Iannoni al minuto 79. La sostituzione ha comportato una riorganizzazione degli assetti di gioco e una valutazione immediata delle alternative offensive per la fase successiva della gara.