Infortunio di Gabi | nessuna lesione allontanato il rischio complicazioni

Durante il primo incontro di playoff tra Busto Arsizio e l'Imoco Volley Conegliano al Palaverde, la schiacciatrice brasiliana Gabi ha subito un colpo al fianco. Dopo l’intervento dei sanitari, è stato confermato che non ci sono lesioni e che si è evitato il rischio di complicazioni. La giocatrice è stata quindi rimossa dal campo e sottoposta a controlli medici.

Durante il primo incontro di playoff tra Busto Arsizio e l'Imoco Volley Conegliano al Palaverde, la schiacciatrice brasiliana Gabi ha riportato un colpo al fianco sinistro che l'ha costretta ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco. È stata immediatamente assistita e accompagnata all'Ospedale Ca' Foncello di Treviso per gli accertamenti. Gli esami strumentali sostenuti hanno scongiurato lesioni ossee o interne e hanno fornito una prognosi rassicurante. Da oggi la giocatrice svolgerà terapie mirate con i fisioterapisti del club, con monitoraggio giorno per giorno da parte dello staff medico. Le verifiche hanno evidenziato assenza di lesioni ossee o interne.